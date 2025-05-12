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Препараты для снижения веса улучшают психическое здоровье, выяснили ученые

EASO: оземпик и его аналоги снижают тревожность и симптомы депресии
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Shutterstock

Швейцарские ученые из Бернского университета выявило неожиданный положительный эффект популярных препаратов для снижения веса — они не только помогают контролировать аппетит, но и улучшают психическое состояние пациентов. Исследование представили на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO).

Препараты класса агонистов рецепторов GLP-1 («Оземпик» и другие), изначально созданные для лечения диабета, демонстрируют значительное влияние на психическое здоровье. Они улучшают настроение и качество жизни, снижают тревожность и симптомы депрессии, а также безопасны для пациентов с тяжелыми психическими расстройствами.

«Эти препараты могут оказывать антидепрессивное действие благодаря своим противовоспалительным свойствам», — отметила ведущий автор исследования, доктор Сигрид Брейт.

Согласно исследованию, люди с психическими расстройствами (шизофренией, биполярным расстройством, депрессией) в три раза чаще страдают ожирением.

Как показал анализ практики применения препаратов на основе GLP-1, они фактически улучшили психическое благополучите и качество жизни у людей с расстройствами шизофренического спектра, большим депрессивным расстройством и биполярным эффективным расстройством.

Для взрослых без психических заболеваний инъекции для снижения веса оказали более благоприятное воздействие на психическое здоровье, чем инсулин и другие противодиабетические препараты.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на обнадеживающие результаты, применение таких лекарств не может быть долгосрочным решением. Однако оно способно дать новые перспективы в комплексном лечении как ожирения, так и психических расстройств, подчеркивая взаимосвязь физического и психического здоровья.

Ранее ученые выяснили, что препараты класса агонистов рецепторов GLP-1 могут менять пищевые привычки, формируя отвращение к жирной и сладкой еде.

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