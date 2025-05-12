Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые нашли окаменелости редкого тропического дерева

AJB: дриобаланопс на Борнео пережил 2 млн лет, но теперь может исчезнуть
close
Makena Lang/Florida Museum of Natural History/«phys.org»

Международная группа ученых из США и Брунея обнаружила ископаемые листья дерева Dryobalanops rappa, или дриобаланопс ароматный (местное название — Kapur Paya), возраст которых превышает 2 млн лет. Это первое прямое палеонтологическое свидетельство существования современного вида деревьев в древних тропических лесах Азии. Открытие опубликовано в научном издании American Journal of Botany (AJB).

Команда идентифицировала окаменелости по микроскопическим деталям листовых кутикул. Сравнение показало полное совпадение с современным видом Dryobalanops rappa, который сегодня встречается только в торфяных лесах Борнео и находится под угрозой исчезновения.

Dryobalanops rappa относится к семейству диптерокарповых — гигантских деревьев, играющих ключевую роль в хранении углерода и поддержании биоразнообразия. Однако из-за вырубки лесов и разрушения торфяников эти виды стремительно исчезают.

До этого открытия палеонтологические данные о тропических лесах Азии были крайне скудными по сравнению с Амазонкой и Африкой. Теперь ученые доказали, что современные виды деревьев существовали здесь еще в плиоценовую эпоху.

Ученые планируют продолжить поиск окаменелостей в Юго-Восточной Азии, чтобы восстановить полную картину эволюции тропических лесов. Это может помочь в разработке мер по защите исчезающих видов и их среды обитания.

Ранее исследователи раскрыли секрет выживания растений при крупнейшем вымирании в истории Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами