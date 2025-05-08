Создан напиток, помогающий защититься от деменции

Ученые из Университета Южной Флориды создали пробиотический коктейль, способный предотвращать развитие деменции. Как показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, смесь «хороших» бактерий уменьшает проницаемость кишечника, защищает мозг от воспаления и снижает риски когнитивных нарушений.

В ходе эксперимента мышам в течение 16 недель добавляли определенное сочетание штаммов пробиотиков в питьевую воду. Позже животные проходили тест на пространственную память — так называемый «водный лабиринт». Те, кто получал пробиотический коктейль, справлялись с задачей быстрее, чем контрольная группа.

Команда ученых обнаружила, что пробиотики в составе напитка замедляли выработку белков, вызывающих образование амилоидных бляшек в мозге — одного из признаков болезни Альцгеймера. Кроме того, коктейль снижал воспаление в мозге и сохранял целостность гематоэнцефалического барьера — естественного защитного фильтра между кровотоком и мозговой тканью.

«Обычно люди принимают однокомпонентные пробиотики. Но мы показали, что комплексная смесь действует гораздо эффективнее, влияя на микробиом и переключая его с «плохого» режима на «хороший»», — отметил доктор Ядав, доцент кафедры нейрохирургии и восстановления мозга в Медицинском колледже Морсани.

Исследователи подчеркивают, что так называемый «дырявый кишечник» — состояние, при котором вредные микроорганизмы и токсины проникают из ЖКТ в кровь — может запустить цепочку воспалительных реакций. Эти воспаления способны достигать мозга, активируя его иммунную систему и вызывая нейровоспаление, что увеличивает риск развития деменции.

Разработка нового пробиотического коктейля может стать шагом к безопасной и эффективной профилактике возрастных когнитивных нарушений, связанных с патологиями ЖКТ.

Ранее ученые научились предсказывать возраст начала болезни Альцгеймера.