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Названы лучшие продукты для укрепления микрофлоры кишечника

Nutrients: молочные продукты эффективнее всего модулируют микробиом кишечника
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StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в США подтвердили, что регулярное потребление молочных продуктов связано с большим разнообразием кишечных микробов и увеличением количества полезных бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые сосредоточились на связи между молочными продуктами и микробиотой, ассоциированной со слизистой оболочкой кишечника. Исследователи проанализировали биопсии слизистой оболочки толстой кишки 34 добровольцев, а также попросили их рассказать о своем рационе. Это было необходимо для того, чтобы понять, сколько молочных продуктов употребляли участники.

Результаты показали, что активное употребление молока было связано с более высоким микробным альфа-разнообразием кишечной флоры. Это разнообразие помогает поддерживать баланс микробиома, а также и благоприятно влияет на иммунную систему и пищеварение.

Кроме того, исследователи обнаружили, что молоко, творог и йогурт повышают численность кишечных бактерий Akkermansia, которые способствуют поддержанию здорового микробного баланса и регулируют обмен веществ. У любителей сыра, напротив, было снижено количество бактероидов, которые участвуют в переваривании клетчатки.

Ранее ученые очистили молоко от опасных бактерий с помощью вирусов.

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