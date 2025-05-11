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Гигантские подводные волны раскрыли ученым тайну рождения Атлантического океана

GPC: 117 млн лет назад огромный объем сверхсоленой воды хлынул в Атлантику
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Шотландские геологи из Университета Хериот-Уотт обнаружили колоссальные грязевые волны, погребенные на километровой глубине под дном Атлантического океана. Открытие переписывает историю формирования океана и его роль в древних климатических изменениях. Исследование опубликовано в научном журнале Global and Planetary Change (GPC).

В 400 км от побережья Гвинеи-Бисау команда нашла осадочные волны длиной от километра и высотой в сотни метров. Их сопровождают контурные дрейфы — грязевые холмы, созданные мощными течениями. Также было открыто пять геологических слоев, сохранивших следы тектонических процессов.

Образования возникли в Экваториальных Атлантических воротах — проливе, образовавшемся при расколе Гондваны 117 млн лет назад.

«Представьте подводный водопад из сверхсоленой воды, хлынувшей в молодой океан», – пояснил соавтор исследования, доктор Уисдин Николсон.

Анализ волн показал, что Атлантический океан начал формироваться на 4 млн лет раньше (117 млн лет назад вместо 113 млн). Открытие пролива спровоцировало глобальное потепление за счет выброса углерода. Позднее океанические течения запустили эпоху похолодания.

По словам исследователей, это стало переломным моментом в истории климата Земли.

Ранее ученые выяснили, что древний тектонический импульс перекроил историю эволюции человечества.

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