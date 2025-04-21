Сообразили на троих: ученые впервые засняли «попойку» шимпанзе

Британские ученые из Эксетерского университета впервые засняли на видео, как дикие шимпанзе сознательно собирают и делятся друг с другом ферментированными плодами хлебного дерева, содержащими алкоголь. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Current Biology (CurBio).

Специалисты сделали открытие в национальном парке Кантаньес в Гвинея-Бисау. В ходе наблюдений зоологи зафиксировали 10 случаев, когда приматы угощали друг друга забродившими фруктами.

Лабораторный анализ показал, что содержание алкоголя в этих плодах достигало 0,61% ABV (объемная доля спирта). Хотя эта концентрация невелика, исследователи предполагают, что это лишь

«верхушка айсберга»: учитывая, что 60-85% рациона шимпанзе составляют фрукты, общее потребление этанола может быть значительным.

«Совместное употребление ферментированных фруктов может выполнять у шимпанзе ту же социальную функцию, что и застолья у людей — укрепление связей внутри группы», — пояснили исследователи.

Ученые отмечают, что способность метаболизировать алкоголь появилась у общего предка человека и шимпанзе около 10 млн лет назад. Это позволяет предположить, что употребление ферментированных продуктов имеет глубокие эволюционные корни.

«Возможно, мы наблюдаем раннюю стадию формирования социальных традиций, аналогичных человеческим пиршествам», — уточнили авторы открытия.

Открытие не только проливает свет на поведение наших ближайших родственников, но и предлагает новую перспективу для изучения эволюции социальных традиций у человека.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе демонстрируют продвинутые инженерные навыки при изготовлении инструментов.