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Застрявший на орбите Земли 53 года назад советский космический аппарат упал в океан

Роскосмос: советский аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в океан
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Советская автоматическая станция «Космос-482», застрявшая на земной орбите с 1972 года, сошла с орбиты и упала в Индийском океане. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, схождение аппарата контролировали с помощью средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Согласно расчетам специалистов ЦНИИмаш, космический аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

«Космос-482» запустили весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока аппарат остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете.

В «Роскосмосе» отмечали, что на орбите летает множество отработавших летательных аппаратов, и большой опасности они не представляют.

Ранее ученые выяснили, что аналогичные Земле планеты есть примерно у каждой 300-й звезды, подобной Солнцу.

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