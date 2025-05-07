Тираннозавр рекс оказался «иммигрантом» из Азии, заявили палеонтологи

RSOS: предки тираннозавров перебрались из Азии в Америку 70 млн лет назад

Международная команда ученых раскрыла новые детали происхождения легендарного тираннозавра (Tyrannosaurus rex) — крупнейшего сухопутного хищника в истории Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Палеонтологи обнаружили, что предки тираннозавров попали из Азии в Северную Америку более 70 млн лет назад. Математическое моделирование окаменелостей и климатических данных показало, что предки ти-рекса мигрировали через существовавший тогда сухопутный мост через Берингов пролив.

Гигантские размеры тираннозавриды и их родственники мегарапторы приобрели после глобального похолодания 92 млн лет назад, заполнив экологическую нишу вымерших кархародонтозавров.

Перья или повышенный метаболизм могли помочь этим хищникам адаптироваться к холоду лучше других динозавров.

Исследование также пролило свет на загадочных мегарапторов — «двоюродных братьев» тираннозавров с когтями длиной 35 см. Оказалось, что эти хищники возникли в Азии около 120 млн лет назад. Они распространились в Европу и Гондвану (Африка+Южная Америка). Эти существа достигали 10 метров в длину, специализируясь на охоте на молодых завроподов (четвероногих травоядных динозавров).

Ранее ученые начали работу над воссозданием кожи тираннозавров.