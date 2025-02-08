Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали неожиданную пользу глистов

JEV: глисты помогут в лечении воспалительных заболеваний кишечника
close
Rattiya Thongdumhyu/Shutterstock

Международная группа ученых обнаружила, что частицы, выделяемые кишечными паразитами, способны уменьшить воспаление при заболеваниях кишечника. В ходе четырехлетнего исследования было установлено, что внеклеточные везикулы, вырабатываемые паразитическим червем Ascaris suum, значительно снижают воспалительные процессы у мышей, страдающих колитом. Работа опубликована в журнале Journal of Extracellular Vesicles (JEV).

Воспалительные заболевания кишечника — это группа хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, характеризующихся стойким воспалением. К ним относятся, например, язвенный колит — воспаление слизистой оболочки толстой кишки, которое может вызывать боль в животе, диарею и другие неприятные симптомы.

Исследование проводилось в сотрудничестве с профессором Петером Найсумом из Орхусского университета в Дании. Датская команда провела лабораторные эксперименты, которые показали, что внеклеточные везикулы паразита — микроскопические пузырьки, которые выделяются его клетками — снижают воспаление, воздействуя на определенные клетки крови. Затем образцы везикул были отправлены в Австралию, где ученые протестировали их на 130 мышах с колитом. Результаты подтвердили значительное улучшение состояния животных.

По словам одного из авторов исследования, доктора Фарука Шарифпура из Австралийского института тропического здоровья и медицины при Университете Джеймса Кука, результаты эксперимента могут стать основой для разработки новых терапевтических подходов к лечению хронических воспалительных заболеваний.

«В науке нельзя быть уверенным в результатах до проведения экспериментов», — отметил доктор Шарифпур. — «Некоторые вещества демонстрируют хороший эффект в лабораторных условиях, но не работают в живых организмах. Однако в данном случае мы увидели реальные улучшения».

Следующий шаг ученых— выяснить механизмы воздействия везикул на организм и разработать их синтетический аналог. По словам Шарифпура, в перспективе такие везикулы могут использоваться не только для лечения кишечных заболеваний, но и для терапии других воспалительных заболеваний, таких как артрит и диабет второго типа.

«В отличие от химических лекарств, этот метод полностью натурален и неинвазивен, а значит, при правильном регулировании он не должен вызывать побочных эффектов», — добавил ученый.

Ранее было названо простое средство, предотвращающее поседение волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами