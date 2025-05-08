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Ученые показали робособаку, способную плавать

B&B: создан умеющий плавать робот-собака
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J Qu et al

Международная команда исследователей представила робопса-амфибию, способного с одинаковой ловкостью передвигаться как по суше, так и по воде. Работа опубликована в журнале Bioinspiration & Biomimetics (B&B).

В отличие от предыдущих моделей, вдохновленных насекомыми и рептилиями, новый робот перенял манеру движения у млекопитающих — в частности у собак. Это позволило существенно повысить его маневренность, устойчивость и способность нести нагрузку.

Для водных передвижений инженеры разработали уникальный гребной механизм, имитирующий стиль плавания собак. Тщательно продуманное распределение веса и плавучести обеспечивает стабильное поведение в воде.

Разработчики протестировали три варианта движения: два — в духе собачьего заплыва и один — с «рысью», ориентированной на устойчивость. Наибольшую скорость в воде показала классическая «собачка» — до 0,576 км/ч. По суше робот передвигается быстрее — до 1,26 км/ч.

«Этот робот — шаг вперед в создании машин, вдохновленных природой», — рассказал Юньцюань Ли, один из авторов исследования. — «Двойные суставы в лапах, продуманная траектория движений и три режима гребли позволяют робопсу двигаться более реалистично и эффективно, чем предыдущие аналоги».

Разработка может найти применение в экологических исследованиях, спасательных операциях, а также военных задачах в труднодоступной местности.

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