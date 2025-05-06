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В Колорадо обнаружены ржавые раки

MNG: ржавые раки угрожают рекам в Колорадо
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Ryan Hodnett/commons.wikimedia.org

Сотрудники Colorado Parks and Wildlife подтвердили появление агрессивного вида раков rusty crayfish (ржавый рак) в реке West Fork Little Thompson, расположенной в округе Лаример, к югу от города Эстес-Парк. Это первый случай регистрации этого вида в северо-восточном регионе штата и всего второй — к востоку от Континентального водораздела. Об находке сообщает MediaNews Group (MNG).

Опасный вид был впервые замечен 7 апреля пользователем приложения iNaturalist, предназначенного для идентификации видов. Позднее в том же месяце ученые подтвердили находку с помощью генетического анализа.

Ржавый рак родом из бассейна реки Огайо и считается одним из наиболее опасных раков в Колорадо. Внешне он отличается темными кольцами на кончиках клешней и характерными ржавыми пятнами по бокам брюшка. Самцы могут достигать 13 см в длину.

Рак заметно крупнее и агрессивнее местных видов, вытесняя их из среды обитания и конкурируя за пищу. С 2009 года он был зафиксирован в пяти водоемах штата, включая озеро Грэнби в августе 2023 года. Специалисты считают, что раки могли попасть в водоемы через рыбаков, использовавших их в качестве наживки.

«Ржавые раки гораздо агрессивнее наших местных видов и не представляют ценности как корм для промысловых рыб», — отметил Роберт Уолтерс, руководитель программы по борьбе с инвазивными видами. — «Они поедают водную растительность, жизненно важную для размножения и укрытия местных рыб».

Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования реки, чтобы оценить численность и распространение инвазивной популяции.

Ранее ученые выяснили, что некоторые водоросли используют цвет для отпугивания врагов.

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