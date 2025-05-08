Впервые удалось заснять, как очень редкая улитка откладывает яйца через шею

В Новой Зеландии впервые зафиксирован процесс откладки яйца редкой хищной улиткой Powelliphanta augusta, известной как улитка с горы Август. Об этом пишет The Guardian.

У этого вида яйца появляются из шеи. Уникальные кадры удалось сделать сотрудникам Департамента охраны природы.

Специалист по биоразнообразию Ингрид Грунер отметила, что ранее им не удавалось наблюдать подобное. Улитки Powelliphanta являются одними из крупнейших в мире, достигая размера мяча для гольфа, и встречаются только в Новой Зеландии. Они медленно растут и могут жить десятилетиями, питаясь в основном слизнями и дождевыми червями.

Улитки достигают половой зрелости к восьми годам и откладывают около пяти яиц в год. Однако яйца могут вылупляться более года. Уникальная особенность этих улиток заключается в том, что они имеют генитальный отворот на шее, что позволяет им оставаться в раковине во время спаривания и откладки яиц.

С 2006 года Департамент охраны природы занимается защитой этих улиток. Они находятся под угрозой исчезновения после начала добычи полезных ископаемых в их единственной естественной среде обитания. Но в результате общественного недовольства и судебных разбирательств около 4,000 улиток были перемещены на новые места, а 2,000 стали основой для колонии в неволе. Программа по их сохранению, вероятно, спасла вид от исчезновения.

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