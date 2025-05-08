Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генетики нашли мутацию, дающую редкую «суперсилу» ее обладателям

PNAS: генетическая мутация позволяет людям высыпаться за четыре часа
close
Depositphotos

Группа ученых из Шанхайского института фармацевтики Китайской академии наук и других институтов открыла новую мутацию, позволяющую некоторым людям полноценно высыпаться за 4–6 часов без вреда для здоровья. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Анализ ДНК 70-летней женщины, спящей около шести часов в сутки, выявил мутацию N783Y в гене белковой кинеазы 3 (SIK3). Этот ген регулирует глубину и продолжительность сна через фосфатные сигнальные пути.

У носителей этой мутации сон короче на 30% по сравнению с обычными людьми. Их организм эффективнее восстанавливается за меньшее время, избегая последствий недосыпа. Кроме того, попытки проспать 7–9 часов обычно вызывают чувство разбитости у обладателей N783Y.

Ранее были известны лишь 4 гена, связанных с NSS. Новое исследование впервые показало роль SIK3 в регуляции сна. Компьютерное моделирование доказало: мутация нарушает передачу фосфатных групп, сокращая потребность во сне.

Ученые также выяснили, что указанная генетическая аномалия сохраняется у млекопитающих миллионы лет, что говорит о ее адаптивности.

Открытие поможет разработать терапии для лечения бессонницы и других расстройств.

Ранее исследователи назвали способ защитить здоровье при работе в ночную смену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами