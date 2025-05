Генетики нашли мутацию, дающую редкую «суперсилу» ее обладателям

Группа ученых из Шанхайского института фармацевтики Китайской академии наук и других институтов открыла новую мутацию, позволяющую некоторым людям полноценно высыпаться за 4–6 часов без вреда для здоровья. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Анализ ДНК 70-летней женщины, спящей около шести часов в сутки, выявил мутацию N783Y в гене белковой кинеазы 3 (SIK3). Этот ген регулирует глубину и продолжительность сна через фосфатные сигнальные пути.

У носителей этой мутации сон короче на 30% по сравнению с обычными людьми. Их организм эффективнее восстанавливается за меньшее время, избегая последствий недосыпа. Кроме того, попытки проспать 7–9 часов обычно вызывают чувство разбитости у обладателей N783Y.

Ранее были известны лишь 4 гена, связанных с NSS. Новое исследование впервые показало роль SIK3 в регуляции сна. Компьютерное моделирование доказало: мутация нарушает передачу фосфатных групп, сокращая потребность во сне.

Ученые также выяснили, что указанная генетическая аномалия сохраняется у млекопитающих миллионы лет, что говорит о ее адаптивности.

Открытие поможет разработать терапии для лечения бессонницы и других расстройств.

Ранее исследователи назвали способ защитить здоровье при работе в ночную смену.