Российские ученые сделали возможным строительство надежных многоэтажек из дерева

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Пермского аграрно-технологического университета создали новый метод усиления деревянных сооружений. Он позволяет избежать главного недостатка традиционных способов — коррозии металлической арматуры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Древесина остается одним из самых экологичных и эстетичных строительных материалов, но ее применение ограничено невысокой прочностью и чувствительностью к влаге. Обычно для укрепления используют металлические пластины или волокна, но со временем они ржавеют, а разница в жесткости материалов приводит к деформациям.

Исследователи предложили заменить металл на базальтовые волокна — тонкие нити из расплавленного камня, которые не подвержены коррозии и лучше сочетаются с древесиной. Новая технология предполагает смешивание волокон с клеем и их равномерное распределение внутри клееных деревянных конструкций, особенно в швах между досками.

Испытания показали, что армированные базальтом образцы выдерживают нагрузку на 9% больше, чем обычные, а разрушаются более плавно, что повышает безопасность конструкций.

«Базальт не только прочнее и долговечнее металла, но и не создает внутренних напряжений в древесине», — пояснила доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ Ольга Третьякова.

Это открытие может расширить применение дерева в строительстве — от мостов до многоэтажных зданий. В перспективе ученые планируют испытать другие виды волокон, включая стекло и углерод, и разработать практические рекомендации для отрасли.

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