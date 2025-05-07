Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые сделали возможным строительство надежных многоэтажек из дерева

ПНИПУ: базальтовые волокна сделали деревянные конструкции устойчивыми к влаге
close
ИЗБА девелопмент

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Пермского аграрно-технологического университета создали новый метод усиления деревянных сооружений. Он позволяет избежать главного недостатка традиционных способов — коррозии металлической арматуры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Древесина остается одним из самых экологичных и эстетичных строительных материалов, но ее применение ограничено невысокой прочностью и чувствительностью к влаге. Обычно для укрепления используют металлические пластины или волокна, но со временем они ржавеют, а разница в жесткости материалов приводит к деформациям.

Исследователи предложили заменить металл на базальтовые волокна — тонкие нити из расплавленного камня, которые не подвержены коррозии и лучше сочетаются с древесиной. Новая технология предполагает смешивание волокон с клеем и их равномерное распределение внутри клееных деревянных конструкций, особенно в швах между досками.

Испытания показали, что армированные базальтом образцы выдерживают нагрузку на 9% больше, чем обычные, а разрушаются более плавно, что повышает безопасность конструкций.

«Базальт не только прочнее и долговечнее металла, но и не создает внутренних напряжений в древесине», — пояснила доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ Ольга Третьякова.

Это открытие может расширить применение дерева в строительстве — от мостов до многоэтажных зданий. В перспективе ученые планируют испытать другие виды волокон, включая стекло и углерод, и разработать практические рекомендации для отрасли.

Ранее в России нашли способ удешевить производство костных имплантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами