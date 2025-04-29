Названа частая причина боли в шее

Длительное использование мобильных телефонов и сидячий образ жизни могут значительно повысить риск возникновения боли в шее. К такому выводу пришли ученые из Китая. Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health.

Ученые проанализировали данные 25 ранее опубликованных работ, посвященных факторам болевого синдрома в шейном отделе позвоночника. В исследованиях приняли участие более 43 тысяч человек из 13 стран.

Выяснилось, что наибольшую опасность представляет именно использование смартфонов: у тех, кто проводит с телефоном много времени, риск боли в шее выше на 82% по сравнению с теми, кто пользуется устройствами реже. Работа за компьютером увеличивает риск на 23%, тогда как просмотр телевизора значимого влияния не оказывает.

Также исследование показало, что долгое время, проведенное в сидячем положении, само по себе негативно сказывается на здоровье. Сидение в течение четырех часов в день повышает риск боли в шее на 45%, а более шести часов — почти на 88%.

По словам авторов, длительное сгибание шеи и сутулость при работе с электронными устройствами создают чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника и верхнюю часть спины. Однако связывают рост частоты подобных проблем не только с популяризацией гаджетов, но и с глобальными изменениями образа жизни мирового населения после пандемии.

Ранее был найден необычный способ лечения боли в спине.