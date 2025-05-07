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Ученых встревожило наличие формальдегида в большом количестве косметики

ESTL: большое количество косметики содержит опасный формальдегид
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Исследователи из Южного Лос-Анджелеса выяснили, что более половины темнокожих и латиноамериканских женщин регулярно используют косметические средства, содержащие формальдегид или его высвобождающие консерванты. Формальдегид признан канцерогеном, и его присутствие в повседневных продуктах ухода вызывает обеспокоенность ученых. Работа опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

В рамках исследования участницы отслеживали использование косметики, включая шампуни, лосьоны и мыло, с помощью специального приложения. Анализ более 1100 продуктов показал, что 53% женщин применяли средства с консервантами, высвобождающими формальдегид, такими как DMDM гидантоин. Эти вещества добавляются для продления срока годности, но могут выделять формальдегид при контакте с кожей.

Исследователи призывают к ужесточению регулирования и маркировки таких веществ. В некоторых странах уже введены ограничения на использование формальдегида в косметике, однако в США подобные меры пока не приняты. Ученые также рекомендуют потребителям быть внимательнее к составу продуктов и выбирать альтернативные средства без опасных компонентов.

Ранее ученые создали пипетку, способную точечно воздействовать на клетки мозга.

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