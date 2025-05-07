Врач рассказал, какую обувь нельзя часто носить летом

Daily Mirror: летом нельзя часто носить шлепанцы и туфли на шпильке

Британский ортопед-хирург Касер Назир предупредил, что шлепанцы — не самый лучший выбор обуви для летнего периода. Эксперт подчеркнул, что их ношение может серьезно повлиять на здоровье опорно-двигательного аппарата. Об этом он рассказал в интервью Daily Mirror.

По словам специалиста, в шлепанцах свод стопы остается без необходимой поддержки, что повышает риск развития подошвенного фасцита — болезненного воспаления ткани в нижней части стопы. Кроме того, такая обувь часто становится причиной болей в коленях, бедрах и спине из-за неправильного распределения нагрузки.

«Открытая конструкция шлепанцев делает ноги уязвимыми к травмам — ушибам пальцев, порезам, ссадинам», — отметил Назир.

Он порекомендовал альтернативу — сандалии-слайдеры с широким и плотным ремешком, которые лучше фиксируют стопу и снижают нагрузку на суставы.

Врач также предостерег от частого ношения обуви на шпильке. По его словам, это грозит воспалением нервов и тканей вокруг гороховидных костей, расположенных у основания больших пальцев. Эксперт добавил, что даже более низкий «каблук-рюмочка» может быть вреден из-за узкого носка, который сдавливает пальцы и способствует их деформации.

Ранее популярная дачная обувь оказалась вредной для стоп.