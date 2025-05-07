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Найден новый «инструмент», помогающий раковым клеткам выживать

Oncogene: антенны на поверхности раковых клеток помогают им выживать при терапии
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Depositphotos

Ученые из Университета Брунеля (Великобритания) обнаружили, что крошечные волосовидные структуры на поверхности клеток, известные как первичные реснички, могут играть ключевую роль в развитии рака и устойчивости опухолей к лечению. Результаты опубликованы в журнале Oncogene.

Первичные реснички в норме выполняют важную функцию — они работают как сенсоры, улавливая изменения в окружающей среде клетки и способствуя ее росту и восстановлению. Однако, по данным нового исследования, злокачественные клетки способны «перехватывать» контроль над этими структурами.

«Можно представить их как кубик Рубика: поворот одного слоя меняет инструкции на всех сторонах. Так и реснички — небольшой сдвиг может изменить поведение всей клетки», — объясняет доктор Барбара Танос, ведущий автор работы.

Ученые обнаружили, что в устойчивых к терапии раковых клетках реснички становятся длиннее и многочисленнее. Это помогает опухолям активировать пути выживания, ускорять рост, проникать в другие ткани и сопротивляться химиотерапии, в частности ингибиторам киназы — препаратам, блокирующим сигналы роста раковых опухолей.

По словам исследователей, воздействие на эти «антенны» — например, путем нарушения их формирования или подавления сигнальных функций — может усилить действие существующих противораковых препаратов и даже вернуть эффективность терапии в случаях, когда она перестала работать.

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