Найден новый «инструмент», помогающий раковым клеткам выживать

Oncogene: антенны на поверхности раковых клеток помогают им выживать при терапии

Ученые из Университета Брунеля (Великобритания) обнаружили, что крошечные волосовидные структуры на поверхности клеток, известные как первичные реснички, могут играть ключевую роль в развитии рака и устойчивости опухолей к лечению. Результаты опубликованы в журнале Oncogene.

Первичные реснички в норме выполняют важную функцию — они работают как сенсоры, улавливая изменения в окружающей среде клетки и способствуя ее росту и восстановлению. Однако, по данным нового исследования, злокачественные клетки способны «перехватывать» контроль над этими структурами.

«Можно представить их как кубик Рубика: поворот одного слоя меняет инструкции на всех сторонах. Так и реснички — небольшой сдвиг может изменить поведение всей клетки», — объясняет доктор Барбара Танос, ведущий автор работы.

Ученые обнаружили, что в устойчивых к терапии раковых клетках реснички становятся длиннее и многочисленнее. Это помогает опухолям активировать пути выживания, ускорять рост, проникать в другие ткани и сопротивляться химиотерапии, в частности ингибиторам киназы — препаратам, блокирующим сигналы роста раковых опухолей.

По словам исследователей, воздействие на эти «антенны» — например, путем нарушения их формирования или подавления сигнальных функций — может усилить действие существующих противораковых препаратов и даже вернуть эффективность терапии в случаях, когда она перестала работать.

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