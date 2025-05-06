Найдена «ахиллесова пята» опасного рака мозга

Исследователи из Корнеллского университета обнаружили в раковых клетках мозга особые участки ДНК, объединенные в сложные трехмерные структуры — так называемые «генетические узлы». Эти узлы координируют работу множества генов, включая те, что помогают опухолям развиваться и сопротивляться лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cell.

Глиобластома — одна из самых агрессивных и трудноизлечимых опухолей мозга. Несмотря на значительный прогресс в изучении ее мутаций, эффективных способов остановить заболевание до сих пор не найдено.

«Мы попытались взглянуть на проблему иначе — не через призму мутаций, а через пространственную организацию генома», — рассказала руководитель исследования доктор Эффи Апостолу из медицинского центра Weill Cornell Medicine.

ДНК человека, растянутая в линию, достигает шести футов в длину, но умещается в ядре клетки, благодаря плотной упаковке. Ученые выяснили, что в процессе этой упаковки в раковых клетках формируются «узлы», в которых гены, находящиеся далеко друг от друга, вступают во взаимодействие. В случае глиобластомы такие узлы объединяют как известные онкогены, так и ранее не связанные с болезнью гены, вовлекая их в развитие опухоли.

Используя технологию CRISPR interference, ученые смогли «отключить» один из таких узлов в клетках глиобластомы. Это вызвало эффект домино — активность раковых генов снизилась, и клетки утратили способность формировать опухолеподобные структуры.

Дополнительный анализ показал, что подобные трехмерные узлы характерны для 16 видов рака. По словам ученых, эти результаты открывают путь к разработке новых методов комплексной терапии, нацеленных не только на мутации, но и на пространственную архитектуру генома в раковых клетках.

Ранее был найден белок, усиливающий агрессивность рака мозга.