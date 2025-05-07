Ученые выяснили, почему старинные картины теряют изначальную яркость

Ржавчина от железных гвоздей, используемых для крепления холста, может серьезно повредить старинные масляные картины и изменить их изначальную цветовую гамму. К таким выводам пришли ученые из Египта. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента исследователи сосредоточились на трех пигментах, часто используемых в живописи: красной и желтой охре, а также ультрамарине. Гвозди с этими пигментами помещались в условия повышенной влажности для наблюдения за реакцией.

Выяснилось, что ржавчина способна проникать в глубокие слои картины, изменяя цвет пигментов и разрушая их структуру. Наибольший ущерб был нанесен ультрамарину, который потемнел и покрылся коричневыми пятнами. Красная и желтая охра, напротив, стали более тусклыми.

Ученые рекомендуют заменить железные гвозди на изделия с антикоррозийным покрытием и контролировать уровень влажности и температуры в помещениях, где хранятся масляные картины, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение произведений искусства.

Ранее ученые открыли новый стиль наскальной живописи.