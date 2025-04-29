Ученые открыли новый стиль наскальной живописи

Группа ученых из Университета Западной Австралии и Корпорации аборигенов Баланггарра идентифицировали ранее неизвестный стиль наскальной живописи в регионе Кимберли на северо-западе Австралии. Исследование опубликовано в научном журнале Australian Archaeology (AustArch).

Команда проанализировали более 4200 изображений на 151 участке наскального искусства. Среди них выделили 98 мотивов, не соответствующих традиционной классификации.

Эти рисунки, названные линейными натуралистическими фигурами (LNF), изображают животных, преимущественно кенгуру и валлаби, в упрощенных линейных контурах с минимальной детализацией.

Анализ слоев рисунков показал, что LNF создавались в среднем и позднем голоцене (после 9000 лет назад), позже стилей IIAP и Gwion, где животным придавали человекоподобные черты. Это указывает на возврат к натурализму после эпохи антропоморфных мотивов.

В период голоцена уровень моря стабилизировался, а сообщества стали более оседлыми. Изображения животных могли служить маркерами территорий или отражать духовные связи с природой.

Исследование продолжается — ученые планируют уточнить датировку и расшифровать символику новых мотивов.

Ранее в Испании нашли древнейший пример символического искусства.