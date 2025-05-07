Избыток фруктозы в рационе вреден для мозга, выяснили ученые

Ученые из Национального автономного университета Мексики установили, что чрезмерное потребление фруктозы может нанести вред не только обмену веществ, но и мозгу. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition and Metabolism (JNM).

Фруктоза содержится не только во фруктах, но и в большом количестве промышленных продуктов — газировках, батончиках, соусах. По словам ученых, фруктоза метаболизируется иначе, чем глюкоза: она практически не регулируется организмом и активно используется адипоцитами (жировыми клетками). Более того, она одновременно воздействует на разные органы, вызывая множество биохимических реакций.

Особое внимание исследователи уделили влиянию фруктозы на мозг, а именно на гиппокамп — область, ответственную за обучение и память. Эксперименты на мышах показали, что регулярное активное потребление фруктозы может вызывать воспаление, окислительный стресс и митохондриальную дисфункцию — все эти процессы связаны с ухудшением когнитивных функций и повышенным риском развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Также было выявлено, что фруктоза напрямую стимулирует выработку инсулина, нарушая сигналы насыщения и способствуя перееданию. При этом инсулиновая сигнализация в мозге также нарушается, что может дополнительно ухудшать когнитивные способности.

Исследователи подчеркивают: избыток фруктозы представляет серьезную угрозу для метаболического и нейронального здоровья. Однако речь идет о фруктозе не из фруктов, а из обработанных продуктов — кондитерских изделий, фастфуда и сладких напитков.

Ранее была названа неочевидная ошибка при употреблении фруктов.