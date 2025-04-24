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Названа неочевидная ошибка при употреблении фруктов

Infobae: фрукты полезнее потреблять перед приемом пищи, а не после
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Sharomka/Shutterstock/FOTODOM

По словам французского диетолога Лоры Таджан, фрукты нужно есть перед основным приемом пищи. Такой способ поможет продлить чувство насыщения и усвоить максимум питательных веществ. Об этом эксперт рассказала в ходе беседы с изданием Infobae.

По словам специалиста, фрукты содержат много клетчатки. Эти полезные растительные волокна увеличиваются в объеме, эффективно «заполняя» желудок. Такой эффект усиливает чувство насыщения, что может быть особенно полезным для худеющих и людей, борющихся с перееданием. Диетолог также отметила, что употребление фруктов на голодный желудок улучшает усвоение витаминов и минералов из них.

Доктор Таджан добавила, что клетчатка из фруктов замедляет усвоение сахаров, особенно если они съедаются вместе с другими продуктами. Однако в этом случае возможна «потеря» части полезных свойств первых.

Эксперт также рассказала, что, вопреки распространенному заблуждению, употребление фруктов после еды не помогает очистить зубы. По ее словам, они лишь стимулируют выработку слюны, нейтрализующей кислоту во рту, но не заменяют полноценную гигиену полости рта.

Ранее был назван орех, снижающий риск рака кишечника.

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