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Ученые нашли способ заживлять раны без шрамов

NatCom: белок фибромодулин предотвращает образование шрамов после травм
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Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что белок фибромодулин (FMOD) способен предотвращать образование шрамов после травм. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи объяснили, что после получения кожных повреждений FMOD в организме образует комплекс с воспалительной молекулой под названием интерлейкин 1β. Последняя блокирует избыточную активность миофибробластов — клеток, отвечающих за заживление ран.

В ходе эксперимента с участием 54 добровольцев ученые активировали выработку пептида, полученного из FMOD, в коже испытуемых. Это позволило значительно сократить количество миофибробластов после завершения заживления, предотвращая формирование чрезмерной рубцовой ткани.

Ранее действие фибромодулина уже связывали с безрубцовым заживлением у плодов и снижением рубцевания у взрослых. Новое исследование подтверждает его потенциал как основы для создания препаратов, способных уменьшить последствия травм, хирургических вмешательств и ожогов.

Ранее в России разработали плазменный аппарат для лечения ран и язв.

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