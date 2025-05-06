Ученые нашли способ заживлять раны без шрамов

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что белок фибромодулин (FMOD) способен предотвращать образование шрамов после травм. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи объяснили, что после получения кожных повреждений FMOD в организме образует комплекс с воспалительной молекулой под названием интерлейкин 1β. Последняя блокирует избыточную активность миофибробластов — клеток, отвечающих за заживление ран.

В ходе эксперимента с участием 54 добровольцев ученые активировали выработку пептида, полученного из FMOD, в коже испытуемых. Это позволило значительно сократить количество миофибробластов после завершения заживления, предотвращая формирование чрезмерной рубцовой ткани.

Ранее действие фибромодулина уже связывали с безрубцовым заживлением у плодов и снижением рубцевания у взрослых. Новое исследование подтверждает его потенциал как основы для создания препаратов, способных уменьшить последствия травм, хирургических вмешательств и ожогов.

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