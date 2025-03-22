В России разработали плазменный аппарат для лечения ран и язв

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали устройство на основе холодной плазмы для лечения ран и кожных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Согласно открытым данным, около 15–20% населения России страдает от дерматологических проблем, таких как акне, экзема, псориаз и грибковые инфекции. Традиционные методы лечения, включая антибиотики и другие лекарства, часто вызывают побочные эффекты: дисбактериоз, аллергию и токсическое воздействие на органы.

Холодная плазма, в отличие от лазера, работает в широком диапазоне длин волн — от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. Это позволяет одновременно обеззараживать, стимулировать регенерацию тканей и прогревать их без риска перегрева. Температура плазмы на поверхности близка к комнатной, что делает процедуру безопасной для кожи.

Аппарат, созданный в Пермском политехе, уже прошел испытания на реальных пациентах. В ходе исследований было доказано, что обработка холодной плазмой в течение 3–7 минут в несколько раз ускоряет заживление ран, уменьшает воспаления и подавляет патогенную микрофлору. Устройство успешно справляется с такими проблемами, как угревая сыпь, герпетические высыпания, трофические язвы и открытые раны.

Сейчас прибор проходит доклинические исследования в ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера. В будущем его планируют использовать для лечения пациентов с длительно незаживающими ранами и кожными заболеваниями.

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