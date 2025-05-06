Ультразвук поможет в борьбе против «вечных химикатов»

Ученые из Университета Лестера разработали новую ультразвуковую технологию, которая позволяет эффективно разделять материалы в топливных элементах для последующей переработки. Это важный шаг к снижению вредного воздействия фторированных соединений PFAS, известных как «вечные химикаты», на окружающую среду. Работа опубликована в журнале RSC Sustainability.

PFAS широко используются в топливных элементах и водородных электролизерах — ключевых компонентах водородной энергетики, применяемых, например, в автомобилях и поездах. Однако прочное сцепление между драгоценными металлами (такими как платина) и мембранами из PFAS затрудняло переработку этих устройств. Новая методика, основанная на замачивании в органическом растворителе и последующем воздействии ультразвуком, позволяет безопасно и эффективно разделять эти компоненты.

«Мы смогли отделить PFAS-мембраны от драгоценных металлов без использования агрессивных химикатов», — объяснил доктор Джейк Ян из Школы химии Университета Лестера. — «Это делает переработку более простой и масштабируемой и приближает нас к замкнутому циклу использования редких металлов, необходимых для развития чистой энергетики».

В продолжении проекта исследователи внедрили непрерывный процесс деламинации с использованием ультразвукового ножа — сонотрода, который вызывает крошечные пузырьки в жидкости. Эти пузырьки схлопываются под давлением, мгновенно отделяя слои мембраны и катализаторов при комнатной температуре. Процесс оказался не только быстрым, но и экономически эффективным.

Работа велась в партнерстве с компанией Johnson Matthey, мировым лидером в области устойчивых технологий. По словам ведущего научного сотрудника компании Росса Гордона, применение высокоинтенсивного ультразвука «меняет правила игры» в переработке топливных элементов и делает водородную энергетику более доступной и экологичной.

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