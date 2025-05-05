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Ученые сделали виртуальную реальность доступной для людей с инвалидностью

UW: VR стала доступной для людей с ограниченными возможностями
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RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Команда исследователей из Университета Ватерлоо разработала технологию, которая помогает людям с инвалидностью комфортно играть в виртуальной реальности. Об этом сообщает University of Waterloo (UW).

Обычно VR-игры требуют активных движений — нужно размахивать руками, прыгать, наклоняться. Для людей, использующих инвалидную коляску или имеющих ограниченную подвижность, это создает серьезные трудности. Чтобы устранить эти барьеры, ученые придумали MotionBlocks — специальный инструмент, позволяющий адаптировать управление под возможности конкретного игрока.

«VR — это не только игры, но и важное социальное пространство, особенно для молодежи, — отметил Йоханн Вентцель, ведущий автор исследования. — Но если технологии изначально не рассчитаны на всех, они автоматически исключают людей с инвалидностью».

MotionBlocks позволяет перенастраивать движения в игре: например, вместо широких махов руками можно задать небольшие круговые движения, выполнимые на столе. Система сама пересчитывает, как преобразовать эти движения в игровые действия, требуемые для прохождения.

Метод протестировали участники с ограниченной подвижностью, и большинство остались в восторге: играть стало легче и приятнее, а главное — появилось ощущение, что VR наконец-то стал технологией «для всех».

Разработчики не планируют продавать MotionBlocks, но надеются, что их идея вдохновит индустрию.

«Хочется, чтобы подобная функция была в каждом VR-шлеме, — добавил Вентцель. — Все люди заслуживают равного доступа к виртуальной реальности».

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