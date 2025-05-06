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Ученые раскрыли тайны звучания музыкального треугольника

JASA: впервые визуализирован звук музыкального треугольника
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Risako Tanigawa

Небольшой металлический треугольник — один из самых простых музыкальных инструментов, но его чистый, яркий и мощный звук давно удивляет музыкантов и физиков. Впервые ученые из Японии с помощью оптической технологии визуализировали звуковые волны, создаваемые этим инструментом, и выявили необычные физические явления. Работа опубликована в журнале JASA Express Letters.

Группа под руководством Рисако Танигавы использовала акустооптическую визуализацию — метод, при котором колебания воздуха, вызываемые звуком, фиксируются как изменения в плотности воздуха и, соответственно, в прохождении света. Это позволило «увидеть» волновые картины, возникающие при звучании треугольника.

Особый интерес вызвало наблюдение стоячих волн — феномена, когда звуковые волны одинаковой частоты и амплитуды накладываются друг на друга, усиливаясь. Обычно такие резонансы возникают в замкнутых телах, например, в трубах, но, по словам Танигавы, их эксперимент показал, что аналогичный эффект может возникать и в полузамкнутом пространстве — например, в треугольнике, у которого один угол открыт.

«Мы впервые зафиксировали стоячие волны в инструменте с открытым углом. Это ставит под вопрос прежние представления о том, где возможен резонанс», — отметил Танигавa.

Ученые также планируют в дальнейшем изучить, какую роль играет открытый угол треугольника в формировании его уникального звука.

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