Найден неочевидный способ борьбы с хронической болью

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса и научного центра Neuroscience Research Australia представили новые доказательства того, что ключ к эффективному лечению хронической боли — в умении управлять эмоциями. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В рамках клинического исследования, проходившего с марта 2023 по сентябрь 2024 года, ученые протестировали инновационную терапию под названием Pain and Emotion Therapy. Ее цель — улучшить способность мозга перерабатывать эмоциональные реакции, особенно негативные, которые усиливают восприятие боли.

«Изменив то, как мы переживаем эмоции, можно изменить и саму боль», — пояснила профессор Сильвия Гастин, руководитель исследования. — «Речь не только о временном облегчении, а о реальном улучшении качества жизни на длительный срок».

В эксперименте участвовали 89 человек, страдающих от хронической боли. Участники проходили восемь групповых онлайн-сессий с терапевтом и пользовались специальным приложением и учебным пособием. Контрольная группа продолжала получать стандартное лечение.

Результаты впечатляют: участники новой терапии сообщили о снижении интенсивности боли на 10 баллов по 100-балльной шкале, а также об улучшении эмоционального состояния и сна.

«Обычно у людей с хронической болью наблюдается ухудшение психического здоровья — тревожность, депрессия, суицидальные мысли. Мы показали, что работа с эмоциями помогает справляться с этими проблемами и, как следствие, уменьшать боль», — отметил Нелл Норман-Нотт, соавтор исследования.

Одной из участниц, Джабез Эллайс, хроническая боль мешала жить на протяжении десяти лет. Она отмечает, что после курса терапии стала спокойнее, что сразу сказалось и на уровне боли. Другой участник, Ричард Бомонт, страдающий от рака и болей в пояснице, говорит, что теперь может снизить уровень боли с девяти до четырех баллов, просто «успокоив мозг».

Авторы подчеркивают, что онлайн-формат позволил привлечь пациентов из отдаленных районов и сделать терапию доступной даже для людей с ограниченной подвижностью или социальной тревожностью.

Следующим шагом станет масштабное клиническое исследование, запланированное на 2026 год при поддержке Медицинского исследовательского фонда Австралии. Уже сейчас команда призывает всех заинтересованных регистрироваться для участия.

«Наше исследование подтверждает: лечить хроническую боль нужно не только телом, но и эмоциями. Это может стать прорывом в терапии и облегчить жизнь миллионам людей», — заключила профессор Гастин.

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