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Ученые узнали, что мозг может заставить тело «лениться» после 49 лет

JGeront: после 49 лет мозг побуждает тело меньше двигаться
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Shutterstock

Ученые из Северо-Восточного университета (США) предположили, что возрастное снижение физической активности связано не только с потерей мышечной массы и подвижности, но и с изменениями в работе мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of Gerontology (JGeront).

В основу научной работы легли данные исследования, проведенного Кембриджским центром старения и нейробиологии. В нем приняли участие добровольцы в возрасте от 18 лет до 81 года. Ученые выявили, что резкое снижение физической активности начинается примерно в 49 лет. Это совпадает с изменениями в определенных зонах мозга, ответственных за внимание и самоконтроль.

«Мы обнаружили, что мозг может предсказывать снижение физической активности», — отметил Тимоти Моррис, доцент кафедры физиотерапии и соавтор работы.

Внимание исследователей сосредоточилось на так называемой «сети внимания» — группе мозговых структур, включая островковую долю и дорсальную переднюю поясную кору. Эти зоны помогают нам ориентироваться в пространстве и контролировать импульсивные реакции. С возрастом эффективность этих участков снижается, что, по мнению ученых, делает поддержание физической активности сложнее.

«Если вы приходите домой и видите диван, вам нужно подавить автоматическое желание сесть. С возрастом этот «тормозящий контроль» работает слабее — и желание отдохнуть побеждает», — объясняет Моррис.

Авторы исследования считают, что понимание нейронных причин возрастной пассивности поможет разработать стратегии поддержки активности у пожилых людей.

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