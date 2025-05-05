Некоторые водоросли используют цвет для отпугивания врагов, выяснили ученые

Некоторые красные водоросли, как выяснили исследователи из Университета Кобе, обладают необычными синими и белыми оттенками, которые не связаны с пигментами, а возникают за счет структурной окраски. Более того, эти цветовые участки совпадают с зонами, содержащими химические вещества, отпугивающие травоядных рыб, что впервые указывает на использование цвета в межвидовой коммуникации у водорослей. Работа опубликована в журнале European Journal of Phycology (EJP).

Фиколог Хироси Каваи, возглавивший исследование, обратил внимание на необычную окраску водорослей во время подводных погружений. Молодые побеги некоторых видов казались голубоватыми, а остальная часть — неожиданно белой. Это наблюдение вызвало у ученого желание понять механизм возникновения таких цветов.

Изучение водорослей оказалось технически сложным: они растут на большой глубине, вне приливной зоны, и очень чувствительны к условиям лаборатории. Тем не менее, исследовательской группе удалось собрать нужные образцы и изучить их с помощью электронного микроскопа.

Выяснилось, что в специальных клетках — железистых — содержатся микросферы, отражающие свет. У молодых побегов микросферы имеют одинаковый размер и отражают голубой свет. По мере созревания размеры микросфер становятся разными, и отражается свет всех длин волн, создавая белый цвет.

По словам Каваи, голубой оттенок в области роста может служить предупреждением для рыб о наличии отпугивающих веществ. А белая окраска в зоне плодоношения, напротив, может маскировать водоросль от тех, кто ориентируется по цвету.

Этот механизм особенно актуален для тропических морей, где много рыб, поедающих водоросли. Однако исследователи предупреждают: с изменением климата такие рыбы могут мигрировать на север, угрожая видам водорослей, у которых нет защитной окраски.

Ранее ученые обнаружили у клеток память.