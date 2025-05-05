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Ученые нашли удивительные сходства между Землей и Марсом

Icarus: ледовые процессы формируют идентичные ландшафты на Марсе и Земле
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ESA/DLR/FU Berlin, NASA MGS MOLA Science Team

Несмотря на радикальные различия в климате и атмосфере, Марс может быть больше похож на Землю, чем предполагалось. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Рочестера. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus.

Команда проанализировала спутниковые снимки девяти марсианских кратеров и сравнили их с земными ландшафтами в Арктике и Скалистых горах. Оказалось, что волнообразные узоры на Марсе почти идентичны земным солифлюкционным долям — формам рельефа, которые возникают при циклах замерзания и оттаивания грунта.

«Эти узоры напоминают медленно стекающую краску — они формируются под действием одних и тех же физических законов, но в разных планетарных условиях», — объяснила соавтор работы Рейчел Глейд.

Ключевое отличие оказалось в масштабе. Марсианские структуры в 2,6 раза выше земных, что точно соответствует расчетам с учетом слабой гравитации Красной планеты и свойств местного грунта.

На Земле такие доли образуются, когда лед разрыхляет почву, заставляя её сползать вниз. На Марсе, вероятно, происходили аналогичные процессы, но с участием сублимации льда (перехода сразу в пар без жидкой фазы).

Открытие подтверждает, что в прошлом Марс переживал циклы замерзания и оттаивания, схожие с земными. Это важно для поиска следов жизни: подобные условия могли создавать среды, пригодные для микроорганизмов.

Исследователи планируют уточнить, когда именно сформировались эти структуры — в относительно недавнем прошлом или миллиарды лет назад. Это позволит точнее определить периоды, когда Марс был наиболее «дружелюбен» к жизни.

Ранее ученые выяснили, что климат древнего Марса был очень похож на земной.

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