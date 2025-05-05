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Ученые впервые расшифровали геном саолы — «азиатского единорога»

Cell: всего 12 особей могут спасти популяцию редкого травоядного из Азии
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Toon Fey/WWF

Международная группа ученых из Дании, Вьетнама и других стран впервые расшифровала полный геном саолы (Pseudoryx nghetinhensis) — редчайшего парнокопытного, обитающего в джунглях Вьетнама и Лаоса. В дикой природе их сохранилось менее 100 особей. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Из-за своей крайней редкости саолу называют «азиатским единорогом», хотя в действительности рогов у животного два. Этот вид открыли лишь в 1992 году, а последний подтвержденный случай с животным зафиксировали в 2013 году.

В новом проекте ученым удалось восстановить геномы 26 особей, что позволило сделать неожиданное открытие: саолы разделились на две генетически различные популяции 5000–20 тыс. лет назад.

Обе популяции саолы сокращались с конца последнего ледникового периода, и их общая численность, по оценкам, никогда не превышала 5000 особей за последние 10 тыс. лет. Однако исследователи обнаружили, что генетические различия между группами могут стать преимуществом для сохранения вида.

«Если объединить особей из обеих популяций в программе разведения в неволе, это может восстановить утраченное генетическое разнообразие», — объяснил ведущий автор исследования Генис Гарсия Эрилл.

Моделирование показало, что для спасения вида достаточно найти и свести вместе около 12 саол, но задача крайне сложна: животные обитают в глухих лесах Аннамитских гор, куда почти невозможно добраться.

Ученые использовали новые методы, включая анализ ДНК из воды и даже пиявок, которые могут содержать следы крови саолы. Полная расшифровка генома значительно повышает шансы на обнаружение выживших особей.

Ранее исследователи определили главные угрозы редким видам флоры и фауны.

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