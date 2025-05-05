У птиц луни нашли «совиные» способности к слуху

Ученые из Университета Летбриджа в Канаде и Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что луни — группа дневных хищных птиц — обладают анатомическими особенностями слуха, аналогичными тем, что характерны для сов. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о том, что исключительно совы способны точно локализовать добычу по звуку. Работа опубликована в журнале Journal of Anatomy (JA).

Команда обнаружила у нескольких видов луни, включая австралийского пятнистого луни, необычные черты строения ушей и мозга, которые ранее считались уникальными для сов.

«Долгое время считалось, что способности точно определять источник звука — исключительно «привилегия» сов. Но мы обнаружили, что луни независимо от них развили похожие адаптации», — рассказала ведущая автор исследования, аспирантка Сара Ситрон.

В отличие от других ястребиных, луни охотятся не только с помощью зрения. Они патрулируют территорию в «четвертующем полете» — низко над травой, с направленным вниз клювом, при этом одновременно слушая и высматривая добычу.

Исследователи изучили анатомию черепа и мозга луни и других ястребиных, таких как клинохвостый орел. Оказалось, что у луни, как и у сов, увеличены слуховые отверстия и два участка мозга, отвечающие за определение направления звука — они позволяют с большой точностью вычислять, откуда поступает звук.

«Если звук одновременно доходит до обоих ушей — он спереди. Если есть задержка, мозг «понимает», с какой стороны добыча», — объяснила профессор Вера Вайсбекер из Университета Флиндерса.

Эти особенности делают луни особенно чувствительными к звукам, что может объяснять их успешную охоту в зарослях. Но у луни, в отличие от сов, нет некоторых других специализированных черт — например, асимметричных ушей, что ограничивает их охоту дневным временем.

Тем не менее, это открытие — яркий пример конвергентной эволюции: когда у неродственных видов формируются схожие черты под влиянием одинаковых условий окружающей среды.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение анатомии птиц поможет не только лучше понять их поведение, но и защитить виды, подверженные угрозам. Например, зависимость луни от слуха делает их уязвимыми к шумовому загрязнению, которое может быть одной из причин сокращения численности североамериканских популяций.

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