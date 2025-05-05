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Дальневосточные ученые нашли замену для антибиотиков в сельском хозяйстве

ДВФУ: антибиотики в сельском хозяйстве можно заменить пробиотиками

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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Антибиотики в сельском хозяйстве предложили заменить пробиотиками на основе морских водорослей, рассказали «Газете.Ru» в Дальневосточном федеральном университете.

В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете применения антибиотиков в кормлении животных. По словам ученых, если просто отказаться от антибиотиков, то это приведет к ослаблению иммунитета животных, повысит риск появления инфекций и заражения всего скота. Альтернативой антибиотикам могут выступить пробиотики. Это безопасные средства, содержащие полезные бактерии для предотвращения кишечных инфекций и проблем с пищеварением.

Ученые уже создали пробиотики нового поколения с учетом микробиома животных и человека. Использование уникальных штаммов пробиотических микроорганизмов в комплексе с полисахаридами из морских биоресурсов Дальнего Востока может улучшить качество кормов и биобезопасность продукции животноводства. За рубежом пробиотики уже давно применяются в сельском хозяйстве, в России только планируют наладить собственное производство.

«Мы планируем наладить серийный выпуск кормовых пробиотических и синбиотических биокомплексов нового поколения на созданном высокотехнологичном производстве — биофабрике «Фармасинтез» в ТОР «Надеждинская». Сейчас мы в кооперации с животноводческими комплексами активно работаем не только над технологией производства, но и над подтверждением эффективности новых биокомплексов, а совместно с Техническим комитетом Росстандарта разрабатываем необходимую нормативную базу — новый ГОСТ Р для возможности промышленного выпуска пробиотических биокомплексов на территории России, введение которого впервые запланировано к 2026 году», — отметила кандидат технических наук, директор ПИШ ДВФУ, гендиректор НПГК «Арника» Людмила Текутьева.

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