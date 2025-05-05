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Назван максимально короткий срок переворачивания магнитных полюсов Земли

Геолог Пасенко: самая быстрая инверсия магнитных полюсов Земли заняла 3 тыс. лет

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Marc Ward/Shutterstock/FOTODOM

Процесс переворачивания магнитных полюсов Земли обычно занимает сотни тысяч лет, так как магнитное поле меняется постепенно. Однако иногда на это уходит 1-3 тыс. лет, рассказал в интервью «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник лаборатории главного геомагнитного поля и петромагнетизма Института Физики Земли РАН Александр Пасенко.

Инверсия магнитного поля — изменение направления магнитного поля Земли в геологической истории планеты. При инверсии северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, и стрелка компаса начинает показывать противоположное направление.

«Однако в истории Земли были периоды, когда полюса менялись относительно быстро. Например, около 41 000 лет назад произошло событие, известное как экскурс Лашампа, когда магнитные полюса временно сместились, а затем вернулись на место. Этот процесс занял около 1-3 тысяч лет. В атмосферу проникло значительно больше ультрафиолетового и космического излучения, по всей планете распространились полярные сияния Других очевидных следствий инверсии зафиксировано не было. Иногда появляются гипотезы, связывающие инверсии магнитного поля с вымираниями, однако достоверно о существовании такой связи говорить не приходится», – рассказал ученый.

Из-за смены полюсов ослабевать геомагнитное поле Земли. Однако уменьшение интенсивности магнитного поля происходит настолько медленно, что человек за свою жизнь таких изменений не заметит.

«Возможны короткие перебои со спутниками связи, но и это не страшно. И даже если смена полюсов произойдет «молниеносно», это все равно не приведет к катастрофе: магнитное поле просто ослабнет, но потом восстановится. Конечно, тогда пострадают системы навигации, но, как я уже сказал, резкая смена полюсов, — это невозможный сценарий», – рассказал Пасенко.

Подробнее о том, почему может случиться инверсия, сколько лет займет и может ли обернуться катастрофой для человечества – в интервью Пасенко «Газете.Ru».

Ранее ученый рассказал о процессе переворачивания магнитных полюсов Земли в настоящее время.

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