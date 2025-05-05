Ученый рассказал, где сейчас находится южный магнитный полюс

Расположение Южного магнитного полюса лежит на краю Антарктиды в Южном океане (наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду), но он не находится в точке, противоположной Северному полюсу, рассказал в интервью «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник лаборатории главного геомагнитного поля и петромагнетизма Института Физики Земли РАН Александр Пасенко.

По словам Пасенко, и Южный и северный полюс постоянно находятся в движении. Однако так сложилось, что все ориентируются на Северный магнитный полюс. С южным полюсом взаимодействия гораздо меньше.

«Примерно с начала XVII века северный магнитный полюс располагается под паковыми льдами (морской лед толщиной не менее трех метров, просуществовавший более двух годовых циклов нарастания и таяния) в границах нынешней канадской Арктики. Но он двигается, и сейчас направляется в сторону Сибири, которую он должен достигнуть к середине XXI века, то есть к 2050 году он должен находиться уже в российской Арктике. Магнитные полюса всегда находятся в движении, поэтому такой дрейф нормален, тем не менее некоторые ученые считают, что он может свидетельствовать о начале инверсии (переворачивания) магнитных полюсов», – рассказал ученый.

Подробнее о том, почему может случиться инверсия, сколько лет займет и может ли обернуться катастрофой для человечества – в интервью Пасенко «Газете.Ru».

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