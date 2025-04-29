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Заброшенные чернобыльские земли могут вернуться в сельхозоборот, узнали ученые

JER: до 20 тыс. га земель в зоне отчуждения ЧАЭС способны стать сельхозполями
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Евгений Любимов/ZUMA/Global Look Press

Международная группа ученых доказала, что тысячи гектаров сельскохозяйственных земель в зоне отчуждения Чернобыля на территории Украины могут безопасно использоваться для выращивания культур. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Environmental Radioactivity (JER).

Выводы команды основаны на результатах мониторинга загрязнения почв радиоцезием и радиостронцием. Тестирование на 100 гектарах в Житомирской области показало уровни радиации ниже украинских норм безопасности, а эффективная доза облучения работников оказалась ниже естественного фона.

Ученые признали безопасными выращенные в этих почвах картофель, кукурузу, подсолнечник и зерновые культуры.

После аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года 6200 кв. км земель были заброшены. Новые данные позволяют вернуть до 20 тыс. га в сельхозоборот, повысить продовольственную безопасность государства и создать модель для других загрязненных регионов мира.

Открытие дает шанс реабилитировать территории, десятилетиями считавшиеся потерянными для сельского хозяйства.

Ранее в зоне отчуждения ЧАЭС нашли червей с невосприимчивой к радиации ДНК.

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