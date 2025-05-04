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Назван редкий ген, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

MolNeuro: мутация в гене TYROBP повышает риск болезни Альцгеймера у финнов
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Ученые из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что редкая мутация в гене TYROBP, характерная для финской популяции, значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration (MolNeuro).

Речь идет о частичной делеции (утрате) гена TYROBP. Такая мутация известна как причина редкого наследственного заболевания — болезни Насу-Хакола. Эта патология проявляется в виде костных кист, изменений личности и ранней деменции.

Ранее считалось, что болезнь Насу-Хакола возникают только у людей, наследующих делецию TYROBP от обоих родителей. Однако новое исследование показало: носительство одной копии мутировавшего гена повышает риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, у таких людей заболевание начинается в среднем на два года раньше.

Ученые отмечают, что ранее TYROBP не ассоциировался с болезнью Альцгеймера, поскольку его варианты крайне редки в глобальной популяции и практически не встречаются за пределами Финляндии. Тем не менее, этот ген играет важную роль в регуляции воспаления в мозге, так как кодирует белок DAP12, связанный с сигнальным путем TREM2 — ключевым элементом работы микроглии, иммунных клеток мозга.

Для исследования ученые отобрали пожилых бессимптомных носителей делеции TYROBP из Биобанка Восточной Финляндии. Образцы их крови использовались для создания клеточных моделей. Сравнение этих клеток с образцами контрольной группы и пациентов с болезнью Насу-Хакола показало: делеция TYROBP приводит к усиленной воспалительной реакции и сниженной способности клеток справляться со стрессом.

Исследователи подчеркивают, что хотя болезни Альцгеймера и Насу-Хакола имеют различную клиническую картину, у них есть и общие биологические механизмы. Эти данные могут стать важным шагом в разработке новых методов диагностики и терапии нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ученые раскрыли секрет выживания нейронов при деменции.

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