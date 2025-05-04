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Назван возраст, в котором физическая подготовка ухудшается у всех людей

Геронтолог Прощаев: после 65 лет тело ослабевает даже у тренированных людей
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Shutterstock

После 65 лет как у тренированных, так и у нетренированных людей в организме запускаются процессы старения. Однако это нельзя воспринимать как «приговор», — рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

Ученый объяснил, что точно «предсказать» снижение показателей силы и мышечной массы по мере старения нельзя. В статистическом отношении невозможно сказать, как изменится уровень физической подготовки у человека в 30, 40 и 50 лет.

По словам специалиста, после 65 лет естественные процессы старения проявляются у всех людей.

«В разных возрастных группах встречаются люди с разным уровнем тренированности. Мы можем увидеть пятидесятилетних людей, которые способны выполнять большие объемы физических нагрузок и более разнообразные упражнения, чем многие тридцатилетние люди», – объяснил эксперт.

Врач также упомянул, что у тренированных людей в возрасте 65 лет процесс ослабления тела будет проходить в замедленном темпе. Чтобы создать такой «задел здоровья», геронтолог рекомендует посвящать аэробным тренировкам не менее 150-300 минут в неделю.

«Анаэробные, силовые нагрузки нужны два-три раза в неделю по 30 минут. Также необходимы регулярные упражнения на баланс, стретчинг (растяжка), дыхательные практики или йога», – рассказал «Газете.Ru» врач.

Упражняться при этом желательно каждый день, критерием эффективности тренировки будет достижение состояния потливости. Индивидуальный объем нагрузок специалист рекомендует согласовать со своим врачом.

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