Ученые раскрыли, как температура активирует сперматозоиды для оплодотворения

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, почему сперматозоиды млекопитающих, включая человека, способны оплодотворять яйцеклетку, несмотря на высокую температуру женского репродуктивного тракта. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Оказалось, что тепло служит ключевым сигналом, переключающим сперматозоиды в гиперактивный режим, необходимый для успешного зачатия.

Работа показала, что белок CatSper, присутствующий у всех млекопитающих, активируется при температуре выше 38°C. Это заставляет сперматозоиды менять плавные движения на резкие и хаотичные, что критически важно для проникновения в яйцеклетку.

Ранее считалось, что CatSper запускается гормоном прогестероном или уровнем pH, но эксперименты на мышах подтвердили: главный триггер — нагрев.

«Гиперактивность сперматозоидов — обязательное условие оплодотворения, но до сих пор никто не понимал, как именно температура ее включает», — пояснили исследователи.

Эволюция позаботилась о том, чтобы мужские половые клетки развивались в прохладе: яички большинства млекопитающих, включая человека, вынесены за пределы тела, а у дельфинов и слонов есть специальные системы охлаждения крови. У животных без таких механизмов, например птиц, белок CatSper отсутствует.

Открытие может помочь в разработке новых мужских контрацептивов и методов лечения бесплодия.

Ранее в организме человека нашли природный механизм, блокирующий фертильность.