Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли, как температура активирует сперматозоиды для оплодотворения

NatComms: высокая температура активирует гиперактивный режим у сперматозоидов
close
Freepik

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, почему сперматозоиды млекопитающих, включая человека, способны оплодотворять яйцеклетку, несмотря на высокую температуру женского репродуктивного тракта. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Оказалось, что тепло служит ключевым сигналом, переключающим сперматозоиды в гиперактивный режим, необходимый для успешного зачатия.

Работа показала, что белок CatSper, присутствующий у всех млекопитающих, активируется при температуре выше 38°C. Это заставляет сперматозоиды менять плавные движения на резкие и хаотичные, что критически важно для проникновения в яйцеклетку.

Ранее считалось, что CatSper запускается гормоном прогестероном или уровнем pH, но эксперименты на мышах подтвердили: главный триггер — нагрев.

«Гиперактивность сперматозоидов — обязательное условие оплодотворения, но до сих пор никто не понимал, как именно температура ее включает», — пояснили исследователи.

Эволюция позаботилась о том, чтобы мужские половые клетки развивались в прохладе: яички большинства млекопитающих, включая человека, вынесены за пределы тела, а у дельфинов и слонов есть специальные системы охлаждения крови. У животных без таких механизмов, например птиц, белок CatSper отсутствует.

Открытие может помочь в разработке новых мужских контрацептивов и методов лечения бесплодия.

Ранее в организме человека нашли природный механизм, блокирующий фертильность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами