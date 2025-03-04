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В организме человека нашли природный механизм, блокирующий фертильность

PNAS: обнаружено антитело, мешающее оплодотворению яйцеклетки сперматозоидом
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Международная группа ученых из Йельского университета в США и Осакского университета в Японии открыла естественный биологический механизм, который может блокировать взаимодействие сперматозоида и яйцеклетки и предотвратить оплодотворение. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что одна из причин нарушений фертильности вызвана сбоем распознавания и слияния мужских и женских половых клеток. Ключевую роль в этом процессе играют белок IZUMO1 на поверхности сперматозоида и рецептор JUNO на яйцеклетке.

В новом исследовании ученые изучили антитело OBF13, которое было открыто 40 лет назад. Выяснилось, что оно способно блокировать оплодотворение, связываясь с белком IZUMO1.

Используя рентгеновскую кристаллографию, исследователи выяснили, как именно OBF13 взаимодействует с IZUMO1. Оказалось, что антитело изменяет структуру белка, мешая его связыванию с рецептором JUNO. Также был найден высокоаффинный вариант OBF13, который еще эффективнее блокирует оплодотворение.

Кроме того, команда определила ключевые аминокислотные участки на рецепторе JUNO, которые отвечают за связывание с IZUMO1. Открытие позволяет понять, как можно обойти блокировку антителом и восстановить процесс оплодотворения.

Ученые планируют продолжить изучение этого механизма, чтобы создать безопасные и эффективные методы как для лечения бесплодия, так и для контрацепции.

Ранее ученые назвали причины глобального снижения качества спермы за последние полвека.

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