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Названы люди, которым нельзя ездить на самокатах

Врач Ананьин: людям с деформацией позвоночника нельзя ездить на самокатах

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Eduardo Parra/Global Look Press

Особенную опасность езда на самокате представляет для пожилых людей, а также тех, кто имеет деформацию позвоночника, проблемы с нервной системой и суставами, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, доцент, травматолог-ортопед центра травматологии и ортопедии Европейского медицинского центра (ЕМС) Данила Ананьин.

«От езды на самокатах стоит отказаться при наличии ортопедических заболеваний и артрозов, так как это может привести к микротравмам, обострению болезни, а в случае падения восстановление будет проходить дольше. То же самое касается людей с протезированными суставами и деформациями позвоночника», — рассказал врач.

Кроме того, особенную опасность езда на самокате представляет для пожилых людей, так как в силу возраста может нарушаться координация, замедляться реакции и снижаться равновесие.

«Это приводит к более высокой вероятности падения с самоката, так как этот вид транспорта требует определенной маневренности. Людям с эпилепсией, нарушениями координации и другими заболеваниями головного мозга тоже не следует использовать самокаты. Даже при полном контроле эпилепсии риск внезапного приступа всегда остается. В случае с нарушениями координации у человека могут наблюдаться мышечная слабость, непроизвольные движения, замедленные реакции, что делает управление самокатом небезопасным», — рассказал врач.

Однако доктор подчеркивает, что во время поездки любому человеку, как входящему в группу риска, так и вне ее, стоит придерживаться базовых правил безопасности и адекватно оценивать свои силы и навыки вождения транспортным средством.

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