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Ученые раскрыли секрет здоровья 91-летней бегуньи

АРS: уникальные мышцы помогли 91-летней бегунье установить мировой рекорд
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Shutterstock

Международная команда ученых проанализировала физиологию 91-летней итальянки Эммы Мацценга, которая в мае 2024 года установила мировой рекорд в беге на 200 метров в своей возрастной категории. Оказалось, что ключевыми факторами ее спортивного успеха стали необычно молодые мышечные волокна и эффективная работа митохондрий. Результаты исследования представлены на портале American Physical Society (АРS).

Мацценга пробежала дистанцию за 51,47 секунды — почти на полторы секунды быстрее предыдущего мирового рекорда в этой возрастной категории. В рамках научного проекта Trajector-AGE спортсменка прошла серию физиологических тестов в Университете Павии и Университете Маркетт, включая велоэргометрию, анализ мышечной силы и биопсию мышц бедра.

Результаты удивили исследователей: состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем Эммы оказалось сопоставимо с таковым у физически активных женщин в возрасте 50 лет. Анализ тканей показал, что митохондрии (так называемые «батарейки» клеток) в ее мышцах работают так же эффективно, как и у более молодых людей.

Особое внимание ученые обратили на уникальные мышцы спортсменки. У Эммы были хорошо развиты медленно сокращающиеся волокна, обеспечивающие выносливость. Также наблюдался высокий процент быстро сокращающихся волокон, отвечающих за взрывную силу и скорость. Такое сочетание крайне редко встречается даже у молодых спортсменов.

«Этот уникальный физиологический профиль, вероятно, и позволил ей достичь выдающихся результатов в таком возрасте», — отметила Марта Колозио, ведущий автор исследования. — «Жизнь, наполненная регулярными тренировками, способна сохранить высокую функциональность организма даже после 90 лет».

Ранее был назван простой способ продлить жизнь и здоровые годы.

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