Врач рассказал, как отличить укус ядовитой змеи

Змеи просыпаются от спячки по всей Центральной России. Ключевое отличие между ядовитыми и неопасными укусами заключается в характере повреждений, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Ядовитые особи оставляют на коже две четкие точки — следы от клыков, соединенных с ядовитыми железами. В отличие от них, неядовитые змеи не имеют подобного механизма, поэтому их укусы выглядят как поверхностные царапины», – рассказал врач.

На территории России большинство змей не представляют серьезной опасности. Реальную угрозу несут лишь несколько видов, преимущественно обитающих в южных регионах. Даже укусы распространенных гадюк редко приводят к летальным исходам при своевременном обращении за медицинской помощью.

«Коварство ядовитого укуса заключается в его кажущейся безобидности в первые минуты. Резкая боль, нарастающий отек и жжение проявляются позже, когда токсин уже начинает действовать. Сила отравления зависит от множества факторов: вида змеи, объема попавшего в организм яда, физического состояния человека. Характерные симптомы включают быстрое опухание тканей, тошноту, спутанность сознания, затрудненное дыхание и нарастающую слабость», — добавил врач.

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