Ученые выяснили, сколько времени нужно, чтобы понять отношение ребенка к школе

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что родителям в среднем требуется около года, чтобы наладить эмоциональный контакт с ребенком и точно понять его отношение к школе. Работа опубликована в журнале Developmental Psychology (DP).

По словам исследователей, к первому классу восприятие родителей чаще всего совпадает с тем, что ребенок чувствовал год назад. Это значит, что многие взрослые получают запоздалую или искаженную картину школьной жизни своих детей, особенно если дети рассказывают о школе только в негативном ключе.

Чтобы помочь родителям лучше ориентироваться в эмоциях и впечатлениях ребенка, ученые совместно с писательницей Анитой Леманн и художницей Карин Эклунд создали детскую иллюстрированную книгу «How I Feel About My School», основанную на данных исследования Ready or Not.

Книга рассказывает о школьном дне четырех детей — от прихода в школу до игр, обеденных конфликтов и занятий. Особенность книги — встроенные вопросы, побуждающие ребенка обсуждать свой день и свои чувства. Цель — помочь родителям услышать не только жалобы, но и понять повседневные, не всегда очевидные эмоции ребенка.

Профессор Клэр Хьюз, руководитель проекта, подчеркивает: «Родители часто переоценивают, насколько детям хорошо в классе, и недооценивают их радость от игр на улице. А ведь именно эти мелочи формируют отношение к школе».

Исследование также показало, что общее благополучие ребенка в первом году обучения влияет на его уверенность в собственных силах по мере взросления. Дети, которые чувствуют себя хорошо в школе с самого начала, демонстрируют более высокие результаты в будущем, в том числе на экзаменах.

Ученые надеются, что новая книга станет инструментом для сближения родителей и детей, поможет сохранить интерес к учебе и эмоциональную устойчивость в один из важнейших периодов жизни.

Ранее было названо одно из самых тяжелых испытаний для психики родителей.