Названо одно из самых тяжелых испытаний для психики родителей

Резкий рост числа детей, регулярно пропускающих занятия, привел британских исследователей к тревожному открытию: стресс из-за школы у детей оказывает разрушительное влияние на психику их родителей. В первом масштабном исследовании подобного рода команда из Университета Ньюкасла показала, что поддержка ребенка, страдающего от так называемого школьного дистресса, может стать для родителей одним из самых тяжелых жизненных испытаний. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry (FP).

Термин школьный дистресс описывает не обычное нежелание идти в школу, а сильные эмоциональные страдания, вызываемые самой необходимостью туда идти. В выборке новой работы ученых участвовали более 1 100 родителей, в том числе те, чьи дети в данный момент переживают школьный дистресс, и те, у кого он уже в прошлом. Более 700 родителей сообщили о тяжелых последствиях для своего здоровья, карьеры, финансовой стабильности и отношений в семье. Многие сравнивают это с переживанием тяжелой болезни.

«Каждый второй родитель, столкнувшийся с такой ситуацией, получил новое психическое расстройство после начала проблем с посещением школы у ребенка», — отметил ведущий автор работы доктор Синеад Малалли.

Почти 78% родителей заявили, что их опасения игнорировались или подвергались сомнению со стороны школьных специалистов. Более того, многие сталкивались с обвинениями в «плохом воспитании», что только усугубляло кризис и разрушало доверие к системе.

«Семьи чувствуют себя изолированными и осуждаемыми. А ведь мы говорим о родителях, которые изо всех сил пытаются помочь своим детям справиться с огромными внутренними трудностями», — подчеркнул Малалли.

Наиболее надежной поддержкой для родителей стали другие семьи с похожим опытом, а также близкие друзья. Более половины опрошенных педагогов выразили желание пройти дополнительное обучение, чтобы лучше понимать и помогать детям с дистрессом.

Исследователи призывают пересмотреть подходы к образовательной системе, сделать ее более чувствительной к потребностям детей и их семей. Ведь именно безопасные и доверительные отношения между домом и школой — ключ к тому, чтобы вернуть ребенка в образовательную среду.

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