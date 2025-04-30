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Ученые выяснили, какие родители в два раза чаще жестоко обращаются с детьми

Addiction: злоупотребление алкоголем удваивает риск жестокого обращения с детьми
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Depositphotos

Международная команда ученых выяснила, что родители и другие лица, ухаживающие за детьми и имеющие диагнозы, связанные с употреблением алкоголя, вдвое чаще совершают жестокие действия по отношению к детям, чем те, кто не имеет подобных диагнозов. Речь идет не только о физическом, но и о психологическом, эмоциональном, сексуальном насилии, а также о пренебрежении и других формах жестокого воспитания. Работа опубликована в журнале Addiction.

Под диагнозами, связанными с алкоголем, исследователи понимали госпитализации, обращения в службы помощи и клинически подтвержденную алкогольную зависимость. Анализ ученых охватил 12 исследований, проведенных в странах с высоким уровнем дохода: Австралии, Дании, Новой Зеландии, Южной Корее, Великобритании и США. Размер выборки колебался от 501 до 84 245 человек.

Результаты оказались однозначны: наличие у родителя диагнозов, связанных с алкоголем, повышает вероятность жестокого обращения с детьми в 2,3 раза, а риск повторного насилия — почти в два раза.

«Насколько нам известно, это первая работа, охватывающая все типы жестокого обращения с детьми в контексте алкогольной зависимости у взрослых, осуществляющих уход», — отметила ведущая автор исследования доктор Джун Леун из исследовательского центра SHORE & Whariki Университета Мэсси в Новой Зеландии. — «Мы видим устойчивую связь между алкогольной зависимостью у взрослых и жестоким обращением с детьми. Мы также не можем исключить, что даже умеренное употребление алкоголя может быть связано с повышенным риском».

Авторы подчеркивают необходимость более жестких мер по снижению вреда алкоголя — в том числе как способа защиты детей от насилия.

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