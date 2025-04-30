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Ученые разработали «сахарный клей» для восстановления межпозвоночных дисков

NatCom: разработан «сахарный клей» для позвоночника
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С возрастом проблема дегенерации межпозвоночных дисков становится все более актуальной: она вызывает хронические боли в пояснице, ограничивает подвижность и снижает качество жизни миллионов людей по всему миру. Новое исследование, проведенное командой из Университета Макао, дает надежду — ученые разработали инновационное вещество, способное восстанавливать поврежденные диски. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ключ к восстановлению — белок MFG-E8, играющий важную роль в поддержании целостности межпозвоночного диска. Он выступает своеобразным «молекулярным мостом» между клетками и внеклеточной субстанцией, обеспечивая их взаимодействие и стабильность тканевой среды. Ученые обнаружили, что при развитии дегенерации межпозвоночных дисков уровень MFG-E8 резко падает, что ускоряет разрушение тканей.

Для решения этой проблемы исследователи синтезировали устойчивое к ферментам вещество на основе глюкоманнана — GMOC. Оно не только имитирует структуру природных гликозаминогликанов, необходимых для здоровья дисков, но и усиливает выработку MFG-E8 в тканях, предотвращая дальнейшее разрушение.

В отличие от гиалуроновой кислоты, часто применяемой в терапии, GMOC не разрушается под действием ферментов и сохраняет свои свойства в организме. Эксперименты на крысах и кроликах показали: инъекции GMOC в поврежденные диски снижают боль, восстанавливают гидратацию тканей, сохраняют высоту диска и улучшают его механическую стабильность.

«Наш «сахарный клей» работает как защитный и восстанавливающий барьер, поддерживая клеточные связи и предотвращая дегенерацию», — заключили авторы.

Тем не менее, исследование сталкивается с ограничениями. Ген, кодирующий белок MFG-E8, у крыс частично перекрывается с другим важным геном, что затрудняет моделирование полного отключения этого белка. Ученые призывают международное научное сообщество к сотрудничеству в создании подходящих моделей для дальнейших исследований.

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