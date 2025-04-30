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Врач рассказала о шансах на вынашивание ребенка при дефиците массы тела

Врач Крупнова: дефицит массы тела снижает шансы на вынашивание в четыре раза

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит массы тела в четыре раза снижает шансы на вынашивание беременности, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Елизавета Крупнова.

Есть ли у вас дефицит массы тела, можно узнать, рассчитав свой индекс массы тела (ИМТ). Для этого нужно разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Если ИМТ меньше 19, то у вас недостаточный вес.

«Чрезмерное ограничение в питании и жесткие диеты ведут к дефициту жиров, а значит, к снижению выработки эстрогенов. Вес ниже нормы нарушает цикл, подавляет овуляцию, а в тяжелых случаях может полностью остановить менструации. Шансы на вынашивание у женщин с дефицитом массы тела снижаются в четыре раза. Лишний вес тоже опасен: он связан с инсулинорезистентностью, что также влияет на фертильность», – объяснила врач.

Кроме того, малоподвижный образ жизни приводит к увеличению массы тела и к снижению фертильности. Ухудшается кровоток в малом тазу, снижается общий уровень энергии и гормональная чувствительность тканей.

«Еще один вредный фактор — хронический стресс. Он влияет на работу яичников, сбивает менструальный цикл, снижает уровень половых гормонов. На фоне этого страдает либидо, нарушается овуляция, повышается риск бесплодия. Кроме того, стресс — прямой путь к проблемам с щитовидной железой и надпочечниками, которые играют ключевую роль в женской гормональной системе. Регулярный дефицит сна влияет на выработку мелатонина, кортизола и инсулина. А это — гормональный сбой, который может привести к набору веса, не регулярному циклу и ухудшению фертильности», – рассказала доктор.

Кроме того, для поддержания женского здоровья важно отказаться от вредных привычек и самолечения. Попытки «погуглить» диагноз или вылечиться травами нередко только усугубляют проблему. Нерегулярный цикл, боли, обильные кровотечения, выделения — это повод обратиться к врачу.

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